VIDEO - Raspadori fa esplodere il Maradona, Spezia ko all'89': gli highligths del match

Tre punti d'oro per il Napoli, che all'89' ha la meglio dello Spezia al Maradona.

Tre punti d'oro per il Napoli, che all'89' ha la meglio dello Spezia al Maradona. Ci pensa Giacomo Raspadori, l'uomo della partita: dopo una prestazione così così, l'ex Sassuolo trova la sua prima rete in maglia azzurra e la vittoria da primato in classififa al Napoli. Di seguito gli highlights del match.