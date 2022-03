VIDEO - Senegal in Qatar, l'Egitto non ci sta: Salah & Co bersagliati dai laser durante i rigori

Grandi polemiche in Africa per la vittoria ai rigori del Senegal, nella gara che è valsa a Koulibaly e compagni la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Durante i calci di rigore, infatti, i giocatori dell'Egitto - Mohamed Salah su tutti - sono stati letteralmente bersagliati dai laser verdi. E in molti si domandano se sia tutto regolare.

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.



Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu