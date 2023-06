VIDEO - Sorpresa Spalletti alla Bobo Tv al Troisi: "Grazie tifosi, vi aspetto al Maradona!"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è stato ospite a sorpresa al Teatro Troisi della Bobo Tv

© foto di Daniele Vitiello

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è stato ospite a sorpresa al Teatro Troisi della Bobo Tv, la famosa trasmissione social di Vieri, Cassano, Ventola e Adani. Ovazione per il tecnico campione d'Italia che ha parlato ai tifosi ringraziandoli per l'affetto e ha detto che li aspetta domenica al Maradona per la festa scudetto. "Sei il numero uno" l'introduzione di Bobo Vieri prima del boato del pubblico e una breve dichiarazione di Spalletti: "Loro sono amici, da sempre, da quando ci siamo conosciuti.

Ci frequentiamo quando è possibile, stasera non potevo non sfruttare l'occasione per salutarli". Ai tifosi: "Oltre ad aver saputo festeggiare in maniera incredibile, avete aperto a tutti coloro che volevano festeggiare, avete accolto tutti con una normalità e una disponibilità incredibile", prima di dare appuntamento al Maradona per continuare a festeggiare