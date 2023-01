VIDEO - Super Napoli, domina e batte 2-0 la Salernitana: gol e highlights

Il Napoli si sbarazza in scioltezza anche della Salernitana, in trasferta, e chiude un girone d'andata quasi perfetto a 50 punti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si sbarazza in scioltezza anche della Salernitana, in trasferta, e chiude un girone d'andata quasi perfetto a 50 punti. All'Arechi gli azzurri si impongono nel derby campano 2-0. Una rete per tempo: Di Lorenzo in chiusura della prima frazione e Osimhen al fischio d'inizio della seconda.