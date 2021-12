VIDEO TN - Allenamento Napoli, c'è solo Manolas in gruppo: la situazione

Il Napoli si sta allenando in mattinata a Castel Volturno agli ordini di Luciano Spalletti. Indicazioni non positive per tutti i calciatori che erano in dubbio in queste ore: il solo Manolas infatti si sta allenando con il resto del gruppo e dovrebbe dunque sedersi in panchina per la sfida al Leicester. Out ancora Fabian, Insigne, Anguissa e Lobotka che quasi certamente non saranno convocati per la decisivia sfida in Europa League.