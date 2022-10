VIDEO - Un'altra pioggia di gol: il Napoli batte 4-1 la Cremonese, gli highlights del match

Il Napoli vince ancora: gli azzurri battono 4-1 la Cremonese.

Il Napoli vince ancora: gli azzurri battono 4-1 la Cremonese. Nel primo tempo il rigore di Matteo Politano, conquistato dal solito Kvaratskhelia, illude che la domenica sera sia in discesa. I grigiorossi non ci stanno e con la prima rete in Serie A di Cyriel Dessers rimettono in parità le cose. Poi arriva Giovanni Simeone: come contro il Milan, il Cholito sigla il 2-1 che vale il successo. Nel finale, Hirving Lozano arrotonda e sfiora persino la doppietta personale, prima del definitivo 4-1 siglato Olivera. Di seguito gol e highlights dell'incontro. Di seguito gli highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app