VIDEO - Una marea azzurra invade il lungomare: tifosi pronti ad esplodere

Migliaia di tifosi si sono sfilano con bandiere, in tanti in direzione Fuorigrotta per raggiungere lo stadio ed assistere a Napoli-Salernitana.

Fonte: dall'inviato Antonio Gaito

Un'enorme marea azzurra ha invaso il lungomare di Napoli in attesa del match che potrebbe regalare lo il terzo scudetto. Migliaia di tifosi si sono sfilano con bandiere, in tanti in direzione Fuorigrotta per raggiungere lo stadio ed assistere a Napoli-Salernitana. Di seguito le immagini.