VIDEO - Vergogna ad Avellino: raid contro i tifosi del Napoli che festeggiavano

Non solo Udine, Varese o zone del centro e nord Italia. La violenza contro i napoletani in festa arriva persino ad Avellino. Un vero e proprio raid è stato messo a segno contro i tifosi del Napoli che stavano festeggiando lungo viale Italia. Secondo quanto riporta Avellinotoday, i caroselli sono stati attaccati da una ventina di persone a piedi che hanno rincorso tutte le auto che camminavano nel traffico con vessilli azzurri. Bandiere strappate e colpi alle carrozzerie di chiunque si permetteva di gioire per la vittoria del terzo scudetto azzurro. Sui fatti indagano i carabinieri di Avellino che ricorreranno alle immagini di videosorveglianza per identificare i protagonisti