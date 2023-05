Villarreal, eterno Reina: tagliato il traguardo delle 1000 presenze tra i professionisti

40 anni, il portiere vanta una lunga carriera anche in Italia dove ha collezionato 182 presenze col Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nel corso di Villarreal-Cadice, Pepe Reina ha tagliato il traguardo delle 1000 partite come calciatore professionista. 40 anni, il portiere vanta una lunga carriera anche in Italia dove ha collezionato 182 presenze col Napoli, 54 con la Lazio e 13 col Milan. In carriera per lui 5 titoli nazionali (FA Cup, Coppa di Lega e Comunity Shield al Liverpool, Coppa Italia col Napoli e Bundesliga col Bayern) più la Supercoppa UEFA Col Liverpool e due Intertoto col Villarreal.