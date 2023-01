Vincere risparmiando: in due anni dimezzato il monte ingaggi senza perdere competitività, le cifre

Nel giro di due anni circa il Napoli è riuscito a dimezzare - anzi, anche a fare meglio - il suo monte ingaggi, senza perdere competitività.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Nel giro di due anni circa il Napoli è riuscito a dimezzare - anzi, anche a fare meglio - il suo monte ingaggi, senza perdere competitività. Lo evidenzia Sky Sport, passando in rassegna le ultime tre stagioni: nel 2020/21 gli stipendi del Napoli pesavano per 155 milioni, l'anno successivo per 110 milioni e quest'anno per 68 milioni. Dunque un -87 milioni di monte ingaggi, mica male per Aurelio De Laurentiis.