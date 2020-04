"Virus uscito dai laboratori per errore umano": l'incredibile accusa degli States alla Cina

"Non un virus creato in laboratorio, ma un errore umano dei tecnici a Wuhan". Questa l'accusa che arriva alla Cina dagli Stati Uniti, con il Segretario di Stato Mike Pompeo che ipotizza di come all’origine della diffusione del Coronavirus potrebbe esserci un incidente avvenuto durante ricerche sul «corona».

Non la bestia creata a tavolino, dunque, ma l’errore umano/tecnico a Wuhan. Questa l'ipotesi portata avanti dagli Stati Uniti: che qualcosa sia andato storto durante le ricerche mediche, con la successiva contaminazione esterna.