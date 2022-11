Visita a sorpresa a Liverpool: Benitez si è recato nell’albergo che ospita il Napoli

In occasione del match di questa sera con il Liverpool, il doppio ex Rafa Benitez si è recato questa mattina nell’hotel che ospita gli azzurri

Visita a sorpresa nell’albergo che ospita il Napoli. In occasione del match di questa sera con il Liverpool, il doppio ex Rafa Benitez si è recato questa mattina nell’hotel che ospita gli azzurri ed è rimasto un paio d’ore a chiacchierare con i vecchi amici di quel tempo e, soprattutto, con l’allenatore azzurro. A riportarlo è l'edizione on line del Corriere dello Sport.