Jesper Lindstrom, prossimo acquisto del Napoli, è atterrato in serata in Italia all'aeroporto di Fiumicino da Francoforte. L'esterno danese classe 2000 in arrivo dall'Eintracht sosterrà domani mattina alle 8:30 le visite mediche a Villa Stuart. A riferirlo è Sky Sport.