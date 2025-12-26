Visto quanto conta lo stadio? Bernabeu macchina da soldi e vale 1/3 degli introiti del Real

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Lo stadio Bernabeu garantirà al Real Madrid quasi un terzo degli introiti previsti dal club per questa stagione, che sfiorano la somma di 1,25 miliardi di euro. E' quanto sottolinea l'edizione on line del quotidiano sportivo spagnolo 'As', secondo cui grazie alla recente ristrutturazione, pur molto costosa (si stima una spesa di 1,7 miliardi), l'impianto sta già cominciando a ripagarsi, con cifre che sono da sogno per le squadre italiane.

La scorsa stagione, solo dalle attività commerciali situate all'interno dello stadio, il club ha guadagnato 79 milioni, 52 dei quali per tour guidat, 15 per eventi e concerti e oltre dieci per i ristoranti. Solo per i tour, in questa stagione la previsione è di aumentare i ricavi del 31%, arrivando a cifre inarrivabili anche per una tra le mete più frequentate di Madrid, il museo del Prado, che nel 2023 ha incassato dagli ingressi 27 milioni, Numeri in crescita sono previsti anche per l'area food e dalla organizzazione di eventi internazionali, mentre stanno procedendo i lavori per l'insonorizzazione che consentiranno di riprendere a ospitare concerti. (ANSA).