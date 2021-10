“Vita da Carlo”, in uscita la serie Amazon su Verdone prodotta da ADL: ecco la data

Amazon Prime Video ha svelato il trailer e la data di uscita della nuova serie “Vita da Carlo”, prodotta da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis e disponibile sulla piattaforma streaming dal 5 novembre. Sarà una serie comedy in 10 puntate in cui Verdone interpreta Carlo rivelando per la prima volta la sua sfera più intima, composta da una ridotta cerchia di conoscenti, uno più bizzarro dell’altro. In merito al cast, fra gli altri, vi sono Carlo Verdone, Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri, Giada Benedetti, Maria Paiato, Claudia Potenza e Andrea Pennacchi.