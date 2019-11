Vittoria sofferta per la Serbia contro il Lussemburgo, 90' minuti per Maksimovic

Vince anche la Serbia, che si impone per 3-2 contro il Lussemburgo. Risultato in bilico fino al 70' con la rete di Radonjic che firma il definitivo 3-2, anticipato dalla doppietta di Mitrovic in avvio e le reti di Carlson e Turpel nella ripresa. In campo tutta la partita l'azzurro Nikola Maksimovic.