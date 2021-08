Wisla Cracovia-Napoli, ecco dove vedere il match in tv

Dove vedere il Napoli impegnato in Polonia nel pomeriggio? La risposta arriva dalla nota diffusa dal club sul sito ufficiale: Wisla Cracovia-Napoli, seconda amichevole internazionale degli azzurri, sarà trasmessa oggi su Sky Sport, Canale 251 in pay per view, al prezzo di Euro 9.99 (live testuale su Tuttonapoli con ampio pre-partita)

ORARIO - Il match si disputerà al Henryk Reyman Stadium di Cracovia alle ore 18. L'incontro è stato organizzato per celebrare il 115esimo anniversario della fondazione del Club polacco. La squadra è partita in mattinata e ieri Luciano Spalletti dopo la seduta pomeridiana ha diffuso i convocati della sfida