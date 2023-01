Xavi come Spalletti: il Barcellona può chiudere il girone d'andata a pari punti... Col Napoli

Il Barcellona di Xavi vola in campionato. La vittoria contro il Girona ha portato i blaugrana a quota 47 punti in 18 partite disputat

© foto di Federico Titone

Il Barcellona di Xavi vola in campionato. La vittoria contro il Girona ha portato i blaugrana a quota 47 punti in 18 partite disputate; una proiezione da record e ora i 100 punti conquistati da Tito Villanova nel 2012-13 non sembrano così lontani. Una vittoria contro il Betis, mercoledì, permetterebbe a Lewandowski e soci di raggiungere quota 50 al termine del girone d'andata, come è successo anche al Napoli di Spalletti in Italia.