Younes show in Germania: con lui e André Silva l'Eintracht ha svoltato

I cambi in corsa, qualche volta, non portano i risultati sperati, ma spesso sono provvidenziali. Ne sanno qualcosa Adi Hutter e l'Eintracht Francoforte, che hanno decisamente messo il turbo dopo il passaggio dal 3-4-1-2 al 3-4-2-1. Nel 2021 sono arrivate ben sette vittorie in otto match disputati, e il merito è tutto del nuovo sistema di gioco, che sta esaltando soprattutto le caratteristiche di due vecchie conoscenze del calcio italiano.

Da una parte c'è André Silva, autore di 18 gol in 20 partite di campionato e decisamente rinato dopo l'esperienza negativa con la maglia del Milan. Dall'altra c'è Amin Younes, che a Napoli è stato una semplice comparsa ma che si sta esaltando in Germania nella posizione di trequartista