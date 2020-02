Zerbin protagonista con il Cesena: doppietta per l'azzurro contro l'Imolese

Giornata positiva per i calciatori in prestito del Napoli. Alessio Zerbin è stato protagonista nella bella vittoria in Lega Pro del Cesena contro l'Imolese in trasferta. L'azzurro, girato in prestito alla squadra bianconera, ha partecipato al poker siglando una bella doppietta nel match che è terminato 4-1 per il Cesena.