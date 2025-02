Zerbin show con la Lazio, Tmw: "Che impresa superare Tavares in velocità!"

vedi letture

Altra grande prova di Alessio Zerbin a Venezia. L'ex esterno del Napoli, titolare a tutta fascia a destra, ha contrastato con personalità Nuno Tavares, uscendo vincitore dal duello con uno dei terzini più veloci in Italia. Voti alti in pagella. 6.5 per Tmw: "Che impresa superare Tavares in velocità: vero, però al contempo lo contiene in maniera efficace, assieme a Marcandalli e senza timore reverenziale. E non a caso diventa un'arma tagliente quando esce lo stesso Tavares. Qualche sbavatura, ma ci prova con convinzione", si legge nel giudizio.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).