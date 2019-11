Zielinski, auto danneggiata da extracomunitari: la compagna in Polonia come sempre per la Nazionale

Momento delicato per il Napoli e peri i calciatori azzurri. Arrivano ulteriori aggiornamenti sulla questione dell'auto danneggiata alla moglie di Zielinski. Secondo quanto riportato dal portale gonfialarete.com, dalle indagini dei carabinieri della stazione di Lago Patria-Varcaturo, a cui Piotr Zielinski si è rivolto per denunciare il danneggiamento e il furto all’automobile della moglie Laura Slowiak, risulta che i responsabili di quanto è successo nello scorso fine settimana nella località nel Giuglianese siano degli extracomunitari.

Le indagini dei carabinieri - Quindi, secondo quanto risulta alle forze dell’ordine, l’episodio non è da ricollegarsi alla contestazione dei tifosi del Napoli nei confronti della squadra dopo la rinuncia dei giocatori di proseguire il ritiro imposto dal presidente Aurelio De Laurentiis. Da quanto si apprende, Zielinski e sua moglie non hanno notato alcun automobile che li avesse seguiti. Hanno parcheggiato la Smart all’esterno della loro abitazione e domenica mattina si sono accorti dei danni. Il giorno dopo, ovvero, lunedì, il centrocampista polacco ha sporto denuncia, dalle quale sono scaturite le indagini per chiarire quanto sia successo.