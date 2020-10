Zielinski ed Elmas guariti e da domani in gruppo: sono convocabili per la Real Sociedad

Piotr Zielinski ed Eljif Elmas sono guariti dal coronavirus e da domani si alleneranno con il resto del gruppo. Secondo quanto emerso dalla trasmissione 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte, entrambi saranno convocabili per la prossima sfida con la Real Sociedad, ma ovviamente la scelta spetterà a Rino Gattuso. I due centrocampisti azzurri sono recuperati e potrebbero rivelarsi fondamentali per far rifiatare chi fin qui ha dovuto fare gli straordinari.