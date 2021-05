Zielinski oggi raggiunge Altafini: diventerà il 30esimo azzurro della storia

Piotr Zielinski con la continuità trovata quest'anno continua a scalare la classifica di presenza della storia azzurra. Quest'oggi contro il Cagliari raggiungerà la presenza numero 234 dopo cinque stagioni in azzurro, raggiungendo il 30esimo posto di Josè Altafini a quota 234 (ma dopo 7 stagioni a Napoli). Passo in avanti anche per Lorenzo Insigne alla numero 393, avvicinando il quarto posto di Ferrario con 396 gare.