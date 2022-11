Il Napoli trova il raddoppio all'88' con Zielinski!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli trova il raddoppio all'88' con Zielinski! Gl azzurri ripartono sulla destra col lancio per Lozano. Dribbling su Parisi e cross per l'accorrente Zielinski, che di prima intenzione impatta alla perfezione il pallone e non dà scampo a Vicario!