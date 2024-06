Zirkzee torna a Monaco? Il Bayern cambia idea: Kompany lo rivuole dopo l'Anderlecht

La mossa deriverebbe da una precisa richiesta del nuovo tecnico dei bavaresi Vincent Kompany.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bayern Monaco cambia l'estate di Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferito da fonti tedesche, il club bavarese sarebbe infatti pronto a cambiare strategia per quanto riguarda il centravanti olandese, reduce da una stagione strepitosa con la maglia del Bologna. In particolare, il Bayern sarebbe pronto a riportare Zirkzee in Germania, per affiancarlo a Harry Kane in un attacco complicato da gestire ma potenzialmente stellare.

La mossa deriverebbe da una precisa richiesta del nuovo tecnico dei bavaresi Vincent Kompany. L'ex difensore ha infatti già allenato Zirkzee ai tempi dell'Anderlecht, ne ha apprezzato le qualità e vorrebbe lavorare con lui di nuovo.

Se confermato, questo cambiamento di rotta spariglierebbe i piani delle varie formazioni di Serie A, Milan e Napoli su tutte, interessate a Zirkzee e a quel punto costrette a muoversi su altri obiettivi. Il Bayern, che al giocatore può garantire un ingaggio superiore, è nettamente favorito anche dal meccanismo della clausola da 40 milioni di euro: vale per tutti, sì, ma ai tedeschi andrebbe comunque il 40 per cento della rivendita. Che si può anche tradurre in un risparmio nell'esborso al Bologna.