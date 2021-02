Zona arancione, ma anche oggi a Napoli folla tra lungomare e centro

Anche oggi a Napoli, nonostante la zona arancione, tanta folla in giro per la città, tra il lungomare, le strade del centro e il Vomero. Invogliati dalla bella giornata di sole in tantissimi si sono assembrati per le vie della città non curanti delle norme anti-Covid. Visto il passaggio della Campania dal giallo all'arancione, il consumo in bar, pasticcerie e ristoranti, è possibile solo con asporto, questo ha provocato numerose file davanti ai locali per caffè, bevande e pizze da portare via.