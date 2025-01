Podcast Dietro l'operazione-Comuzzo si cela un indizio sull'erede di Kvara

vedi letture

Il Napoli è forte su Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2005 potrebbe lasciare la Fiorentina già nel corso di questo mese di gennaio, a patto che arrivi un'offerta importante, più alta di quella già presentata da circa 25 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. Dietro quest'operazione potrebbe celarsi anche un indizio sull'altra priorità di mercato, ossia l'erede di Khvicha Kvaratskhelia.

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha approfondito il tema. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.