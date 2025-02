Podcast Il 3-5-2 ha cancellato il Napoli: con l'Inter si torna al passato

Il Napoli cade sul campo del Como e conclude nel peggior modo possibile un febbraio nero, senza vittorie, perdendo anche la vetta della classifica in favore dell'Inter. Da due partite Antonio Conte, anche a causa dell'emergenza, schiera il 3-5-2 che però non ha prodotti di certo risultati entusiasmanti, per utilizzare un eufemismo.

