Podcast La Juve è imbattuta ma non imbattibile: perché il Napoli ha una grande chance Scudetto

La Juventus arriva al Maradona per la sfida contro il Napoli da imbattuta in campionato. Certo, ha collezionato tanti, troppi pareggi. Ma comunque nessuna squadra di Serie A è riuscita a batterla in queste 21 giornate. Gli azzurri dovranno riuscirci se vogliono sfruttare questa grande chance nella lotta-Scudetto.

