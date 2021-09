TN in Podcast - Acciacchi e deroga Covid: per Spalletti è dura verso Leicester

Si avvicina la sfida al Leicester, che può dire già tantissimo in chiave primo posto nel girone, e Luciano Spalletti deve far fronte a tante problematiche. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato tutti i dubbi di formazione legati a tanti giocatori acciaccati o infortunati ed alla deroga per tre azzurri non arrivata ancora ufficialmente. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.