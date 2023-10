TN in Podcast - Altro crollo in casa: ADL riflette su Garcia, già contattato il possibile sostituto

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione.

Ep. 400 - Altro crollo al Maradona: ADL riflette su Garcia e ha già contattato il possibile sostituto

Il Napoli cade contro la Fiorentina, terza sconfitta consecutiva al Maradona, e adesso Aurelio De Laurentiis sta riflettendo sul da farsi: cambiare Rudi Garcia con un altro allenatore o andare avanti, almeno per un altro po', col francese con la speranza che possa esserci la svolta al rientro dalla sosta?

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.