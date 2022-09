TN in Podcast - Arriva la super-sfida al Milan: le ultime sul centravanti ed i ballottaggi

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è proiettato al big match, analizzando tra le altre cose le possibili scelte

Archiviato il successo in Champions League con i Rangers, per il Napoli è già tempo di pensare ad una partita forse anche più importante. "Non decisiva", come dice Alex Meret. Ma sicuramente più significativa di tante altre. Domenica c'è da far visita al Milan, in uno stadio San Siro che si preannuncia tutto esaurito.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è proiettato al big match, analizzando tra le altre cose le possibili scelte di Pioli e Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.