TN in Podcast - Bernardeschi-Napoli a carte scoperte: resta da fare l’ultimo (fondamentale) passo

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri Aurelio De Laurentiis ne ha parlato a carte scoperte: è in contatto da settimane con l’agente di Federico Bernardeschi. L’esterno d’attacco è uno dei nomi per rinforzare il Napoli.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.