TN in Podcast - Big in vetrina e minuti per le alternative: Spalletti e le ottime notizie dalle nazionali

Storicamente il Napoli ha vissuto soste peggiori. In altri tempi, ma anche recentemente, le pause per le nazionali avevano portato brutte notizie agli azzurri. Stavolta, invece, è andata diversamente, almeno per il momento.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione sui tanti nazionali azzurri. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.