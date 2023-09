TN in Podcast - Chi al posto di Politano? C'è una candidatura (forte) a sorpresa

Tra le diverse soluzioni a disposizione di Rudi Garcia ce n'è una che potrebbe spuntarla a sorpresa, sebbene tutto sia ancora apertissimo.

Ep. 395 - Chi al posto di Politano? C’è una candidatura (forte) a sorpresa

Chi al posto di Matteo Politano? E' questa la domanda più gettonata in queste ore dopo lo stop dell'esterno offensivo in Nazionale. Contro il Genoa non ci sarà, quindi si è aperto il toto-sostituto. E tra le diverse soluzioni a disposizione di Rudi Garcia ce n'è una che potrebbe spuntarla a sorpresa, sebbene tutto sia ancora apertissimo.

