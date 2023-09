TN in Podcast - Come la sosta può aiutare Rudi Garcia

Dopo la sconfitta con la Lazio, vediamo come la sosta per le nazionali potrà aiutare il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 392 - Come la sosta può aiutare Rudi Garcia

Due settimane di pausa prima della ripresa. Dopo la sconfitta con la Lazio, vediamo come la sosta per le nazionali potrà aiutare il Napoli che deve riscattarsi subito sul campo del Genoa sabato 16 settembre. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.