TN in Podcast - Come Spalletti sfrutterà Mertens? Tutto sul ritorno del belga

Dries Mertens ha completato del tutto il percorso di recupero dopo l’operazione alla spalla ed è ora a completa disposizione di Luciano Spalletti. Una pedina in più per il tecnico che potrà sfruttare il belga. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato come Spalletti sfrutterà Mertens al rientro dalla sosta per le nazionali. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.