TN in Podcast - Con lo Spezia come a Milano: l'analisi di Spalletti in conferenza

Dopo la vittoria di San Siro il Napoli si appresta ad ospitare lo Spezia allo stadio Diego Armando Maradona. Oggi l'allenatore azzurro Luciano Spalletti ha presentato la sfida di domani in conferenza stampa. In "Tutto Napoli in Podcast" Pierpaolo Matrone ha parlato delle parole del tecnico toscano e delle possibili scelte per l'ultima gara dell'anno. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.