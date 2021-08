TN in Podcast - Dalla vittoria a Cracovia a Castel di Sangro: Spalletti potrà inserire 5 big

Il Napoli ha vinto 2-1 in rimonta a Cracovia contro il Wisla, nel quarto test estivo, prima di spostarsi a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo. In "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Arturo Minervini abbiamo analizzato il test della squadra di Spalletti che è pronta ad inserire almeno 5 big al rientro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.