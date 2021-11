TN in Podcast - E' davvero finita con Insigne? Il rinnovo può arrivare solo in un caso

Dalle parole del suo procuratore di ieri all'ultimo rumors su una mega-offerta del Toronto, il rinnovo di Lorenzo Insigne è già un tormentone. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Antonio Gaito ha parlato dei margini per un rinnovo, sempre più remoti e legati alle offerte che eventualmente riceverà Insigne. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.