TN in Podcast - E se alla fine restasse Gattuso? Cosa serve per il clamoroso epilogo

EP. 8 - E se alla fine restasse Gattuso? Cosa serve per il clamoroso epilogo

Quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast" con Fabio Tarantino e Pierpaolo Matrone siamo partiti da una domanda: e se Gattuso, alla fine, restasse a Napoli? Con De Laurentiis il rapporto è ormai ai minimi termini e il suo futuro sembra scritto, ma il calcio è strano, spesso imprevedibile. Scopriamo tutte le combinazioni necessarie per il clamoroso epilogo.