TN in Podcast - Fisicità e corsa: i criteri dettati da Spalletti per il mercato

Per DNA, fin dai tempi di Benitez, il Napoli è una squadra tecnica, di palleggio, che fa del gioco corale la sua forza. Ma le cose stanno cambiando. Il Napoli ha preso la strada della corsa, della fisicità, dello strappo. Seguendo i dettami di Luciano Spalletti: le prime operazioni di mercato lo testimoniano. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è soffermato sul tema, in un'analisi che racconta anche la sinergia tra allenatore e società. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.