TN in Podcast - I tesori nascosti di Spalletti e l'arrivo di un nuovo 'collaboratore'

Nonostante tante assenze, tra cui ben cinque titolari, il Napoli batte la Sampdoria in casa grazie alla rete di Andrea Petagna. La formazione di Luciano Spalletti gioca meglio, si mostra superiore e domina in lungo in largo, subendo di fatto un solo tiro in porta in tutta la partita.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha analizzato il successo ottenuto dagli azzurri al Maradona. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.