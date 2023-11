TN in Podcast - Il cambio modulo per la svolta tattica? No, Garcia lavori su un altro aspetto

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione.

Ep. 415 - Il cambio modulo per la svolta tattica? No, Garcia lavori su un altro aspetto

Si parla tanto di un possibile cambio di modulo per la sfida contro la Salernitana, dal 4-3-3 al 4-2-3-1, per ottenere una svolta tattica dopo quanto accaduto con il Milan. Ma Rudi Garcia dovrà lavorare (anche) su altro per ottenere ciò che vuole e replicare il secondo tempo di domenica al Maradona.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.