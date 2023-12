TN in Podcast - Il grande dubbio di Mazzarri (e dei tifosi) per le prossime gare

Il Napoli subisce troppi gol: 7 nelle ultime due, 17 in campionato dopo 14 partite. Con la Fiorentina la peggior difesa della parte sinistra della classifica

Ep. 434 - Il grande dubbio di Mazzarri (e dei tifosi) per le prossime gare

Il Napoli subisce troppi gol: 7 nelle ultime due, 17 in campionato dopo 14 partite. Con la Fiorentina la peggior difesa della parte sinistra della classifica. Mazzarri lavora per rendere il Napoli compatto e ordinato. Potrebbe fare scelte forti.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.