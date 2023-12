TN in Podcast - Il grande equivoco su Natan e perché viene ingiustamente criticato

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è espresso così sull'ex Red Bull Bragantino.

Ep. 438 - Il grande equivoco su Natan: ecco perché viene ingiustamente criticato

Migliore in campo contro il Braga, con tanto di premio UEFA, e oggi inserito nella Top 11 dell'ultima giornata di Champions League. Natan sta zittendo le critiche, spesso troppo aspre, e dal nostro punto di vista anche ingiuste per il rendimento del difensore brasiliano.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone si è espresso così sull'ex Red Bull Bragantino. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.