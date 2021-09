TN in Podcast - Il muro difensivo dell'Udinese e le ultime sulle scelte di formazione

Il Napoli è di scena ad Udine con la possibilità di balzare in testa alla classifica in caso di vittoria. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito ha analizzato le insidie che racchiude la gara contro l'Udinese di Gotti, imbattuta e con soli 2 gol subiti, e le scelte di formazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.