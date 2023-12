TN in Podcast - Il primo obiettivo e la parola chiave di Mazzarri

Arrivano giorni già cruciali per la stagione ed anche per un tracciare un primo giudizio sul lavoro di Walter Mazzarri.

Ep. 436 - Il primo obiettivo e la parola chiave di Mazzarri

Arrivano giorni già cruciali per la stagione ed anche per un tracciare un primo giudizio sul lavoro di Walter Mazzarri. Il Napoli è reduce da tre sconfitte di fila, ieri ha perso anche il quarto posto in campionato, ma domani in Champions League ha la chance di centrare il primo obiettivo stagionale.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione e analizzato le parole di Mazzarri in conferenza stampa. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.