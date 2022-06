TN in Podcast - Il tridente show dietro Osimhen a cui nessuno aveva mai pensato

Kvaratskhelia a sinistra, Deulofeu al centro, Bernardeschi a destra: è un tridente insospettabile quello che ha in mente il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kvaratskhelia a sinistra, Deulofeu al centro, Bernardeschi a destra: è un tridente insospettabile quello che ha in mente il Napoli per la prossima stagione. Tre calciatori seguiti, uno già arrivato, altri due vicini, per ripartire dopo gli anni dei 'piccoletti'.

